Lupi diz que Conselho da Previdência vai avaliar revogação da reforma de Bolsonaro a partir do 2024

O ministro da Previdência, Carlo Lupi (PDT), afirmou nesta terça-feira, 24, que iniciará no ano que vem as discussões sobre a revogação da reforma previdenciária aprovada em 2019, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O pedestista fez as declarações durante sessão da Comissão de Assuntos Sociais do Senado.

Ministro da Previdência Social, Carlos Lupi

De acordo com o ministro, caberá ao Conselho Nacional da Previdência avaliar as mudanças realizadas pela reforma vigente para que a pasta possa apresentar um projeto alternativo. “Vai começar a examinar esse assunto com cuidado, porque isso mexe com as finanças e gera uma polêmica danada”, disse.

Lupi ainda disse aos senadores que considera “um absurdo” a regra previdenciária apresentada ainda pela gestão do ex-presidente Michel Temer (MDB) que transfere 60% da aposentadoria do marido à esposa em caso de morte. O ministro pediu que os parlamentares refletissem sobre o tema. “Estou apresentando apenas um aspecto que eu defendo. É meu direito como cidadão assumir uma posição. Não estou dizendo que é certo ou errado, mas isso vai ser examinado pelo Conselho”, afirmou.