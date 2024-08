Marçal foca em viralizar, produz 30 vídeos e 57 milhões de visualizações com ‘cortes’ do debate

Marçal publicou 30 vídeos no Instagram, no popular formato de “cortes”, que somavam 56,8 milhões de visualizações doze horas após o debate iniciado às 22h30. Ele é o candidato com maior número de seguidores na rede, 12,3 milhões, e adota postura voltada a viralizar e gerar engajamento entre sua base de “fãs”.

O vídeo mais visto de todos no período (7,7 milhões de vezes) tem apenas quatro segundos. É um trecho no qual Marçal faz uma insinuação envolvendo uso de cocaína contra um de seus rivais, sem nenhuma comprovação de veracidade. O conteúdo foi compartilhado 77 mil vezes e provocou 24,5 mil comentários.

Em comparação, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), adversário com segundo maior número de seguidores no Instagram (2,2 milhões), produziu seis vídeos a partir do debate, que geraram 1,7 milhão de visualizações, 33 vezes menos.