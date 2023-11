Marcelo Noronha já tomou posse como novo presidente do Bradesco

O Bradesco tem novo diretor-presidente e acaba de empossar Marcelo Noronha, 58 anos, no comando da instituição. Ele assume no lugar Octavio de Lazari Junior.

Marcelo era vice-presidente executivo e trabalha no banco há mais de vinte anos. Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o banco destaca que a indicação de Marcelo decorreu da sua vasta experiência profissional adquirida ao longo de mais de 38 anos no mercado financeiro, 20 dos quais dedicados à Organização Bradesco.

Marcelo Noronha, ex-vice-presidente do Bradesco, assumiu o comando do banco Foto: Rafael Arbex/Estadão

Octavio de Lazari estava na presidência do Bradesco desde 2018 e deve ser indicado a cargo no conselho de administração, que foi o mesmo caminho seguido por Luiz Carlos Trabuco quando passou o comando do banco para Lazari.

O novo diretor-presidente tem 58 anos e iniciou sua carreira bancária, em 1985, no Recife. Transferiu-se para São Paulo em 1994 e, antes de ingressar no Bradesco, trabalhou na diretoria do Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Brasil até 2003. Foi, também, diretor-presidente da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs) entre 2013 e 2017.