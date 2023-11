Márcio França aguarda aval do Planalto para nomear ‘número 2′; saiba quem é o indicado

Há quase dois meses à frente do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França (PSB) ainda não conseguiu fechar sua nova equipe por uma série de burocracias impostas pelo governo. O ministro indicou Renato Soares Peres Ferreira, que foi chefe de gabinete na liderança do PSB na Câmara, para exercer o cargo de secretário executivo, o “número 2″ da pasta. Até hoje, porém, a indicação não foi avalizada pelo Palácio do Planalto, que faz uma varredura no perfil e no histórico do indicado — praxe para nomeações.

A aliados, o ministro atribui a demora na oficialização do secretário executivo à natureza da máquina pública, e rechaça qualquer tipo de “geladeira” supostamente imposta pelo governo federal. Renato Ferreira foi escolhido após uma consulta de Márcio França à bancada do PSB. Para um deputado da sigla, a mesma do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro da Justiça, Flávio Dino, foi um “gesto político importante”.

O ministro do Empreendedorismo, Márcio França, que ainda não conseguiu nomear um secretário-executivo. Foto: FOTO: MARCELO CHELLO / ESTADAO

O Ministério do Empreendedorismo foi criado no âmbito da reforma ministerial para alocar Márcio França, aliado do PT nas eleições do ano passado. Ele teve de deixar o Ministério de Portos e Aeroportos, cargo que ocupava desde janeiro, para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) selar a entrada do PP e do Republicanos no governo. O posto ficou com Silvio Costa Filho.

França tomou posse na nova pasta em 13 de setembro, mas a estrutura do órgão — ato que permite fazer nomeações — só foi oficializada por Lula em 4 de outubro. No último dia 3, o ministro nomeou outro Renato do PSB, o Renato Andrade, para ser secretário-executivo-adjunto. Andrade ocupa o cargo de secretário executivo interinamente, até que a situação de Ferreira se resolva.

Mesmo sem equipe, Márcio França tem despachado, por exemplo, com o presidente do Sebrae, Décio Lima, e com representantes do setor de empreendedorismo, que cobram mais crédito para o setor e a elevação do limite do Microempreendedor Individual (MEI).

De acordo com gente próxima ao ministro, ele já “virou a chave” na nova área — após ter apresentado forte resistência em abrir mão de Portos e Aeroportos para um correligionário do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), seu adversário político no Estado. O ex-governador não esconde seu desejo de voltar ao Palácio dos Bandeirantes.

Procurado, o Ministério do Empreendedorismo não retornou.