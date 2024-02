Marcio Pochmann quer programa na TV Brasil para apresentar números do ‘novo IBGE’

O presidente do IBGE, Marcio Pochmann, quer mais espaço para divulgar as conclusões estatísticas do que chama de “novo IBGE” e pretende usar a estrutura da TV Brasil com essa finalidade. A ideia é lançar um programa semanal na emissora para debater os temas com técnicos, autoridades e representantes da sociedade. A proposta consta no Plano de Trabalho de 2024 do instituto, apresentado na quarta-feira, 31.

O documento diz que o Plano atende efetivamente o cumprimento da missão institucional do IBGE: "Retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento de sua realidade e ao exercício da cidadania". O texto, com 94 páginas, sustenta críticas que Pochmann tem feito desde que assumiu. Diz, por exemplo, que o conjunto das estatísticas, geociências e dados oficiais do Brasil se encontra exposto a "gravíssimas vulnerabilidades" que precisam ser urgentemente enfrentadas", fala na "defasagem da legislação" e defende maior centralização de dados no "novo IBGE".

Presidente do IBGE, Marcio Pochmann Foto: Elza Fiuza/ Agência Brasil

No ano passado, Pochmann recebeu críticas quando indicou uma possível mudança nas divulgações de estatísticas do instituto. Na ocasião, ele classificou o modelo atual como “comunicação do passado” e citou estatística chinesa. A declaração foi dada em palestra a funcionários no dia 24 de outubro numa cerimônia transmitida e gravada no YouTube, embora não esteja listada.

EBC afirma que programa do IBGE não está previsto na TV Brasil este ano

A EBC -Empresa Brasil de Comunicação, estrutura à qual a TV Brasil é vinculada, disse em nota enviada à Coluna do Estadão, que seu plano de trabalho para 2024, aprovado em dezembro do ano passado pelo Conselho de Administração da empresa, “não prevê produção ou veiculação de programa em parceria com o IBGE na grade da TV Brasil para este período”.

Procurado, o IBGE não se manifestou até a publicação desta matéria, sobre os custos da produção televisiva, previsão para estreia ou informações sobre quem fará a apresentação.

Plano do IBGE foi entregue à ministra Simone Tebet

O Plano de Trabalho do IBGE para 2024 foi entregue em mãos à ministra do Planejamento, Simone Tebet, na quinta-feira, 31. O instituto é vinculado à pasta. Marcio Pochmann fez questão de divulgar o encontro e ressaltou nas redes sociais: “Em reunião objetiva e positiva, a direção do IBGE recebeu, pela primeira vez na sede nacional no Rio de Janeiro, a ministra Simone Tebet e equipe”.

Além do Plano 2024, elaborado a partir de consultas feitas em novembro e dezembro, a ministra recebeu as diretrizes do IBGE 2023-2026 - elaborado no ano passado.

“Além do ineditismo, a produção democrática e transparente atual do IBGE tem sido garantida pela participação de todos os servidores”, afirmou Pochmann.

Ministra do Planejamento, Simone Tebet, e presidente do IBGE, Marcio Pochmann Foto: Divulgação/ Redes Sociais de Marcio Pochmann

Interlocutores políticos afirmam que a relação de trabalho de Simone Tebet e o presidente do IBGE é harmoniosa. A chegada dele ao comando do órgão, porém, foi marcada por desconfortos e polêmicas. Tebet afirmou disse não ter tratado sobre a escolha do economista para o órgão. Coube ao ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, telefonar para Tebet e desfazer o ruído.