Marco Aurélio tenta conter campanha do PT por indicação ao Ministério da Justiça

O coordenador do grupo Prerrogativas, Marco Aurélio Carvalho, tenta conter a campanha de setores do PT por sua indicação ao Ministério da Justiça no início de 2024, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva planeja fazer uma reforma ministerial.

Não que o advogado vá recusar um eventual convite para assumir o lugar de Flávio Dino, ministro a um passo de uma cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF). Mas, a amigos, Carvalho diz que está bem no seu escritório e pode seguir colaborando com o governo de outras formas. Na transição, o advogado foi cotado para assumir a Secretaria-Geral da Presidência, que ficou com Márcio Macêdo.

O advogado Marco Aurélio Carvalho. Foto: Silvana Garzaro /ESTADAO

Em um recente episódio, petistas sugeriram um abaixo-assinado em defesa do coordenador do Prerrogativas, que desautorizou o movimento. Próximo a Lula, Marco Aurélio sabe que o presidente não obedece à lógica da pressão e que o governo pode usar a pasta para um movimento político, como uma eventual nomeação de Simone Tebet (MDB), hoje à frente do Planejamento, como a primeira ministra da Justiça da história brasileira.

Os deputados federais Rui Falcão (SP) e Carlos Zarattini (SP) foram a público defender a indicação de Marco Aurélio Carvalho para o lugar de Dino. Engrossaram o coro os deputados estaduais Emídio de Souza (SP), amigo pessoal de Lula, e Paulo Fiorilo (SP).

O Ministério da Justiça é uma pasta de peso, mas pode ser desidrata na reforma ministerial com a criação do Ministério da Segurança Pública. Além disso, as indicações presidenciais para STF, Superior Tribunal de Justiça (STJ), Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e outros órgãos, que passam pela Justiça, já aconteceram.