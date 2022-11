Publicidade

Para enfatizar o empoderamento do Centrão com a eventual reeleição de Arthur Lira (PP-AL), o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, diverte-se ao dizer que caberá ao grupo indicar o líder da maioria – atribuição dos governistas.

Foto: Divulgação/Republicanos

Leia também PT cogita embarcar na PEC de Tasso Jereissati para ganhar adesões

QUEM MANDA. “Nós temos que botar o líder da maioria, porque eles (governo eleito) são minoria”, ironizou Pereira. Embora Lula tenha ajudado Lira ao anunciar que o PT não terá candidato, aliados do presidente da Câmara vendem a ideia de que serão independentes.