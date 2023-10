Marcos Pereira: Republicanos votará para derrubar veto do marco temporal; ouça áudio

O presidente do Republicanos, deputado Marcos Pereira, garantiu aos parlamentares da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) que o seu partido votará majoritariamente para derrubar os vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao marco temporal das terras indígenas, mesmo a legenda tendo embarcado recentemente no governo com o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.

“O Republicanos votará majoritariamente fechado para a derrubada dos vetos que foram feitos pelo atual presidente”, disse Marcos Pereira.

Marcos Pereira diz que a FPA e a frente parlamentar Invasão Zero poderá contar com o apoio dele. Foto: Dida Sampaio/Estadão

O parlamentar, que é vice-presidente da Câmara dos Deputados, compareceu ao evento da bancada que discutiu a tese que prevê linha de corte para definir a demarcação dos territórios indígenas baseada em ocupações em 5 de outubro de 1988 e para o lançamento da frente parlamentar Invasão Zero, que pretende ser uma linha de enfrentamento às invasões do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

Participaram do evento o ex-presidente Jair Bolsonaro, o presidente e o relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do MST, Zucco (Republicanos-RS) e Ricardo Salles (PL-SP) e deputados e senadores ligados à pauta da agropecuária.

“A frente e o grupo poderão contar comigo”, afirmou o deputado.