Maria Rita fica na mesa de Lula em festão do PT

A cantora Maria Rita vai ter um lugar de destaque no festão de 44 anos do PT, que acontece nesta quarta-feira em Brasília. Ela ficará sentada ao lado do presidente Lula, em uma mesa reservada a convidados seletos.

O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Janja vão a festa de 44 anos do PT. Na foto, o casl em cerimônia no Planalto. FOTO: WILTON JUNIOR/ESTADÃO Foto: Wilton Junior

Lula e Janja convidaram para sua mesa, além de Maria Rita

- a secretária nacional de Finanças do PT, Gleide Andrade

- a presidente nacional do partido, Gleisi Hoffmann

- o presidente da Fundação Perseu Abramo, Paulo Okamotto

Publicidade

- o advogado Marco Aurélio Carvalho, coordenador do grupo Prerrogativas, e sua mulher, Alessandra.

A festa de 44 anos do PT reunirá mais de mil pessoas em um centro de convenções de Brasilia.

Já está confirmado um show da cantora Teresa Cristina, e agora há a expectativa lor uma apresentação de Maria Rita.