Mauro Vieira adota tom de Lula e chama conflito de ‘ato terrorista’, mas sem referência ao Hamas

BRASÍLIA - O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, alinhou o seu discurso ao tom adotado pelo presidente Lula (PT) ao classificar os ataques em Israel como “atos terroristas”.

Formalmente, o Itamaraty não tem usado o termo e explicou que faz a classificação de acordo com o Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU). No entanto, o chanceler, em reuniões internas, tem se referido ao conflito na região como ato terrorista. Vieira, porém, mantém a cautela de não fazer referência direta ao Hamas.

Ministro Mauro Vieira tem adotado discurso semelhante ao de Lula nas reuniões das quais o Brasil tem participado, citando ataques terroristas mas sem referências ao Hamas. Foto: Brendan McDermid/Reuters

A reunião desta sexta-feira, 13, do Conselho de Segurança da ONU terminou sem resolução sobre o conflito. A diplomacia brasileira negocia um texto e busca consenso acerca dos termos a serem utilizados.

Bastidores

O chefe do Itamaraty tem conversado diretamente com o presidente Lula sobre o passo a passo das medidas adotadas.

Interlocutores do Ministério das Relações Exteriores tiveram a certeza de que o Lula está acompanhando essa cobertura em tempo real. Logo que acabou a reunião desta sexta-feira, o telefone de Mauro Vieira tocou. Era o presidente querendo saber os detalhes.

Reuniões

A agenda do chanceler prevê, no início da próxima semana, encontros com representantes da comunidade judaica no Brasil, reuniões de coordenação sobre a repatriação dos brasileiros e uma audiência pública na Comissão das Relações Exteriores do Senado para explicar as medidas adotadas pelo governo brasileiro sobre a guerra.

Na quarta-feira, 18, Vieira retorna aos Estados Unidos, onde tem uma série de compromissos já agendados porque o Brasil está na presidência rotativa do Conselho de Segurança da ONU.