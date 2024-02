Principais pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) deflagraram uma guerra de narrativas sobre quem formará uma “frente ampla” nestas eleições municipais. Empossado nesta segunda-feira (05) como presidente do diretório paulistano do MDB, Enrico Misasi orientou os correligionários a propagarem a ideia de que a “verdadeira frente ampla” de São Paulo é a do prefeito.

“Não podemos aceitar que alguém queira fazer colar a pecha de frente ampla contra nós. A verdadeira frente ampla é essa, é o MDB. É isso que precisamos defender nesse processo”, afirmou Misasi em uma reunião interna do partido. A Coluna do Estadão teve acesso a vídeos do encontro. “O MDB fez a redemocratização, foi o fiel da balança da República nos últimos 60 anos, foi a resistência à ditadura, fez a constituição de 88″, acrescentou o dirigente.

O deputado Enrico Misasi (PV-SP). Foto: Luis Macedo/Câmara dos Deputados