MDB descarta romper bloco e busca entendimento com PSD e Republicanos sobre presidência da Câmara

Após uma reação negativa do Republicanos e do PSD ao plano do MDB para lançar o líder Isnaldo Bulhões (AL) à presidência da Câmara, emedebistas se movimentam para construir um entendimento entre os partidos. As três legendas, junto com o Podemos, formam um bloco parlamentar que soma 143 parlamentares.

O deputado Isnaldo Bulhões (MDB-AL) Foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados - 24/5/2023