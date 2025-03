‘Medidas do governo para conter inflação de alimentos são ineficazes’, reage bancada do agro

A bancada do agro reagiu cética às medidas anunciadas pelo governo federal para conter a inflação dos alimentos e abriu mais um flanco com a gestão Lula 3. A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) que é a maior no Congresso Nacional classificou o pacote de “ineficaz”, e disse que o governo tenta criar narrativa “quando o problema está concentrado no seu próprio desequilíbrio fiscal, responsável por onerar os custos e alavancar a inflação”.

PUBLICIDADE “As medidas apresentadas pelo governo federal, nesta quinta-feira (6), são pontuais e ineficazes para efeito imediato, especialmente quando se gasta recurso interno ao zerar impostos para produtos importados, sem garantir o reforço ao apoio da produção brasileira”, conclui. A FPA vai divulgar nota com as críticas. A Coluna do Estadão teve acesso ao conteúdo que está dividido em cinco itens. O grupo ressalta, por exemplo, que a alta de preços não está relacionado à falta de alimentos; diz que não adianta tentar pôr a culpa no produtor rural em vez de resolver os problemas dos gastos públicos que geram um cenário econômico negativo; destaca a necessidade de iniciar as tratativas do novo Plano Safra 25/26 e cobra respostas sobre as medidas estruturantes de curto e médio prazo sugeridas pelos parlamentares ao governo. Confira a íntegra

1. O problema da inflação não é a oferta de alimentos. O governo federal tenta criar a narrativa de buscar soluções, quando o problema está concentrado no seu próprio desequilíbrio fiscal, responsável por onerar os custos e por alavancar a inflação;

Publicidade

2. Não é transferindo o ônus de bancar o desequilíbrio do gasto público do governo para os produtores rurais que teremos uma comida mais barata e uma produção economicamente viável;

3. As medidas apresentadas pelo governo federal, nesta quinta-feira (6), são pontuais e ineficazes para efeito imediato, especialmente quando se gasta recurso interno ao zerar impostos para produtos importados, sem garantir o reforço ao apoio da produção brasileira;

4. A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) ressalta a necessidade de iniciar as tratativas do novo Plano Safra 25/26, com a garantia de implementação total de recursos, do acesso pleno e com juros adequados aos produtores rurais brasileiros; e

5. Aguardamos ainda um retorno do governo federal sobre as medidas estruturantes de curto e médio prazo apresentadas pela FPA, em conjunto com o setor produtivo nacional, na última sexta-feira (28), ao Ministério da Fazenda e à Casa Civil.