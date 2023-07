Michelle após Bolsonaro ficar inelegível: “Estou às suas ordens, meu capitão”

Após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmar que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está inelegível, a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro (PL), deixou claro que vai assumir a missão política que lhe colocada. Pelas redes sociais, mencionou a frase do marido “nosso sonho segue mais vivo do que nunca” e afirmou: “Estou às suas ordens, meu capitão”.

Michelle Bolsonaro e Jair Bolsonaro - 05.04.2019





A ex-primeira-dama é presidente nacional do PL Mulher e é uma aposta do partido para candidatura em 2026. Chega a ter o nome ventilado, inclusive, para eventualmente compor uma chapa presidencial.

Sem críticas diretas à Justiça Eleitoral ou aos ministros do TSE, Michelle reclamou de injustiça e citou a Bíblia. “Pois quem agir de forma injusta receberá o devido pagamento da injustiça cometida; e nisto não há exceção para pessoa alguma. Colossenses 3:5″, disse.

No dia anterior à decisão do TSE, Bolsonaro havia dito esperar que “Deus toque o coração”, em referência ao presidente da Corte, Alexandre de Moraes. Agora Michelle arrematou dizendo que “somente Deus conhece os corações dos homens”. Concluiu dizendo “eu continuo confiando, acreditando e ao seu lado, meu amor “ e repetiu o slogan de campanha do ex-presidente “Brasil acima de tudo e Deus acima de todos!”.

A ex-primeira-dama fez a postagem acompanhada de oito fotos. Os clicks mostram Bolsonaro em inauguração de obra, ao lado do povo e também o casal se beijando na posse presidencial e depois num ensaio fotográfico.

Na mensagem, Michelle errou o número do versículo bíblico. A ex-primeira-dama atribuiu a passagem ao livro dos Colossenses, capítulo 3, versículo 5. O trecho informado, porém, é outro. “Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria”.