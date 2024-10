Michelle Bolsonaro escala Celina Leão para giro eleitoral, e dobradinha vira 'esquenta' de 2026

Na última sexta-feira, 27, a dupla foi a Rio Branco (AC) em um comício do prefeito Tião Bocalom (PL), candidato à reeleição. Elas também já estiveram juntas em palanques bolsonaristas em Uberlândia (MG) e São Carlos (SP), onde PL e PP estão aliados.

Celina Leão tem se aproximado de Michelle em busca de apoio eleitoral do clã Bolsonaro para as próximas eleições, quando deseja ser candidata ao governo do Distrito Federal. O problema é que o senador Izalci Lucas trocou o PSDB pelo PL justamente visando a candidatura a governador. O presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, assegura que a candidata de Bolsonaro ao governo do DF em 2026 será Celina.