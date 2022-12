Militantes compartilham cartilhas de segurança para a posse

Militantes e apoiadores de Lula que pretendem comparecer à posse do presidente eleito no próximo domingo passaram a circular vídeos e comunicados com orientações de segurança. Em uma das cartilhas que circula em grupos de Whatsapp e redes sociais, a orientação é para “em caso de deslocamento solitário”, evitar “qualquer objeto que identifique sua opção política”.

Há também pedidos para registrar ameaças em delegacias e comunicar ocorrências às Forças de Segurança Pública no local.

Fabricio Rosa, policial rodoviário federal que fez parte da transição no grupo de segurança, divulgou um vídeo no qual diz que organizadores da posse trabalham com três hipóteses de risco: uma manifestação política contrária à posse, um grupo extremista armado ou um lobo solitário. “Todas as Forças estão agindo para evitar essa questão, inclusive os acampamentos bolsonaristas estão sendo desmontados” afirma Rosa na publicação, aos apoiadores de Lula.

Ele também assegura que os participantes serão revistados ao chegar na Esplanada e ao entrar nas locais de acampamento organizados em Brasília.