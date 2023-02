Ministério da Ciência e Tecnologia estuda reajuste automático a bolsas científicas

O Ministério de Ciência e Tecnologia analisa a viabilidade de um projeto de lei para garantir o reajuste automático das bolsas da Capes e do CNPq. De acordo com a ministra Luciana Santos, a análise está em estágio preliminar. Ricardo Galvão, presidente do CNPq, já defendeu reajustes anuais.

Na última quinta-feira, 16, o presidente Lula (PT) anunciou hoje um aumento de 40% nas bolsas de pós-graduação, que estavam desatualizadas há 13 anos. Com o projeto, a ideia é que as correções nos valores se tornem uma política de governo.

Luciana Santos, ministra da Ciência e Tecnologia. Foto: Reprodução Instagram/ Heudes Régis/ Sesc Mulher Pernambuco

Na Câmara, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, é autor de uma proposta, apresentada em 2021, que prevê os reajustes de bolsas científicas a cada dois anos, de acordo com o índice oficial de inflação (IPCA).