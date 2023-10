Ministério da Saúde cria curadoria de eventos oficiais após polêmica apresentação de dança ‘Batcu’

O Ministério da Saúde decidiu reagir às críticas sobre a polêmica apresentação da dança “Batcu” e vai criar uma curadoria para organização e de eventos oficiais da Pasta. A curadoria ficará vinculada diretamente ao gabinete da ministra Nísia Trindade.

Apresentação de dança em evento do Ministério da Saúde nesta quinta-feira, 5 Foto: Reprodução/Twitter

Não há detalhamento, ainda, dos critérios a serem observados. Mas, de acordo com as informações obtidas pela Coluna, o órgão terá de considerar “a adequação das propostas à missão institucional do Ministério da Saúde”.

O episódio que obrigou o governo a adotar a curadoria a partir de agora ocorreu no 1º Encontro de Mobilização da Promoção da Saúde no Brasil. O vídeo gravado no evento mostra uma pessoa cantando uma música e outra fazendo uma coreografia erótica no centro do palco, enquanto os participantes aplaudem da plateia.