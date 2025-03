Ministério Público pede para STJ manter condenação de Ibaneis por doação ‘indevida’ na pandemia

“A ilegalidade do ato de doação e a responsabilização foram devidamente reconhecidas com base na análise exaustiva das provas constantes dos autos”, escreveu o subprocurador-geral da República Eduardo Kurtz, em documento enviado ao relator do caso no STJ, ministro Gurgel de Faria, em janeiro. Procurado, Ibaneis Rocha não respondeu. O espaço segue aberto.

No processo, a defesa de Ibaneis alega que, durante a pandemia, era comum que doações fossem concretizadas antes da formalização, diante do “excepcional contexto”.