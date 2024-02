Ministério Público recomenda que prefeitura desista de banheiros exclusivos para LGBTQIA+

O Ministério Público Federal (MPF) recomendou à prefeitura de Rio Branco (Acre) que desista de criar uma área exclusiva de banheiros para o público LGBTQIA+ no Carnaval. No despacho, o procurador da República Lucas Costa Almeida Dias afirmou que visa evitar “segregação ou marginalização”, e alertou para a possibilidade de o prefeito Tião Bocalom (PP) responder na Justiça.

A Prefeitura de Rio Branco foi criticada ao anunciar a criação de banheiros voltados à população LGBTQIA+. Para o procurador Almeida Dias, o Poder Executivo deve implementar “campanhas de conscientização sobre o direito à autodeterminação de gênero das pessoas trans e suas garantias”, e as pessoas devem usar o banheiro de acordo com o gênero com o qual se identificam. Procurada, a prefeitura não comentou.

Rua fechada na capital acriana para o Carnaval deste ano Foto: Comunicação via Prefeitura de Rio Branco

O procurador do MPF ainda cita resolução 12/2015, do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, que estabelece no artigo 6º que “deve ser garantido o uso de banheiros, vestiários e demais espaços segregados por gênero, quando houver, de acordo com a identidade de gênero de cada sujeito.”

Prefeito foi contra projeto de criação do ‘Papai Noel gay’

PUBLICIDADE Almeida Dias também citou no seu despacho um episódio em que a prefeitura, em 2021, vetou o projeto ‘Papai Noel Gay’ no processo seletivo instaurado pelo edital do Fundo Municipal de Cultura da Fundação de Cultura, Esporte e Lazar Garibaldi Brasil (FGB). A proposta era de uma apresentação musical voltada ao público LGBTQIA+ durante o Natal, com foco na preservação de doenças sexualmente transmissíveis e no combate às práticas discriminatórias voltadas àquela população.

Publicidade

“Vamos ser honestos, Papai Noel é para quem? Não é para criança? Gente grande não está atrás de Papai Noel. Quem está atrás de Papai Noel é criança, como é que a gente vai ficar falando para as crianças do Papai Noel gay? Você não acha que isso pega mal não? Sinceramente, eu espero que respeitem a minha cultura, eu sou cristão”, disse o prefeito à época.