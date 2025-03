Ministério Público tenta evitar aluguel de prédio de aliado do governador do DF por R$ 42 milhões

Segundo a procuradora Cláudia Fernanda de Oliveira, as exigências do governo para a contratação “podem produzir efeito cumulativo que inviabiliza a maior parte das alternativas de mercado, abrindo caminho para suspeitas de que apenas um imóvel pré-selecionado atende a todos os quesitos”. No último dia 26, Oliveira pediu a suspensão do processo até que o caso seja analisado pelo plenário do TC-DF. Ainda não há decisão.

A investigação do MP de Contas foi aberta após um pedido do deputado distrital Fábio Felix (PSOL), com base na reportagem da Coluna do Estadão. O governo do Distrito Federal quer alugar o imóvel da Remmo para ser a nova sede da Secretaria de Economia. Atualmente, a pasta funciona no Edifício Vale do Rio Doce, prédio público no centro da capital federal. Desde 2023, o Corpo de Bombeiros vem alertando o governo sobre as más condições da edificação.