Ministérios recriados por Lula têm poucos recursos à disposição para gerenciar

Os ministérios da Mulher, dos Direitos Humanos e da Igualdade Racial têm pouco mais de R$ 700 milhões para gastar em despesas discricionárias neste ano. As três pastas foram recriadas por Lula, que nomeou Cida Gonçalves, Silvio Almeida e Anielle Franco, respectivamente, como ministros. Embora de forte impacto midiático, as três pastas gerenciam uma parcela diminuta dos recursos federais. Como comparação, o Ministério da Cultura, também recriado por Lula, tem R$ 6,2 bilhões à disposição. Desde quando Damares Alves era ministra da Mulher, Direitos Humanos e Cidadania (fusão das três pastas na gestão Jair Bolsonaro), esses ministérios padecem da falta de recursos. Pelo menos neste primeiro ano, não será diferente sob Lula.

Com a ampliação do Orçamento federal em R$ 145 bilhões, por meio da PEC da Transição, houve um acréscimo de recursos para as três pastas. O valor adicional foi de R$ 253 milhões.

A Cultura conseguiu abocanhar mais verba porque tem leis que vinculam parte do Orçamento federal a suas ações. Com a ampliação da PEC da Transição, o ministério comandado por Margareth Menezes, ganhou mais R$ 3,6 bilhões.

