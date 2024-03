Ministra ganha voz em reunião após viagem com Janja e endosso de Lula

Na sua exposição, Cida Gonçalves falou aos colegas sobre a participação na 68ª Sessão da Comissão da Situação da Mulher (CSW, na sigla em inglês), ocorrida em Nova York na semana passada, e se queixou que empresas brasileiras têm reclamado da lei de igualdade salarial entre homens e mulheres aprovada no Congresso.

Após o relato, Lula afirmou que todos os ministros precisam defender a legislação junto a empresários e parlamentares, por se tratar de uma promessa de campanha. A lei de igualdade salarial foi prometida pelo presidente em meio à negociação para ter o apoio, no segundo turno, da hoje ministra do Planejamento, Simone Tebet.

Apesar do aceno à pauta da igualdade de gênero, Lula já substituiu duas ministras por homens no seu governo: trocou Daniela Carneiro por Celso Sabino no Ministério do Turismo e Ana Moser por André Fufuca no Ministério do Esporte. Nas duas indicações ao Supremo Tribunal Federal (STF), preferiu figuras masculinas, Cristiano Zanin e Flávio Dino.