Ministro de Lula se lança cantor em plataforma digital

Conhecido nos bastidores por ser o homem da voz e violão em ocasiões festivas, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, decidiu se arriscar em outras plataformas e disponibilizou um álbum musical no Spotify na última semana. O disco se chama Pra quem eu gosto e é original de 2014, com dez músicas. No YouTube, as dez faixas entraram na última quarta-feira, 16.

A música que abre o álbum, chamada Dedicado a você, lembra Frank Sinatra. O disco, que segue por canções como Quem diria e Amigo e companheiro, também passeia pela bossa nova.