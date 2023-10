Ministro de Lula dá conselho ‘pedagógico’ ao Centrão; veja qual

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, recorre aos tempos de universidade para rechaçar críticas ao Centrão. “Temos que adotar a pedagogia do papel do centro e mostrar sua importância para o Brasil”, ensina ele aos pares. “Nos últimos cinco anos, todas as pautas relevantes aprovadas no Congresso contaram com apoio do centro”, destaca.

Ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos- PE), com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro dos Esportes, André Fufuca. Foto: Ricardo Stukert/PR

Silvinho, como é chamado pelo presidente Lula, é formado em Pedagogia. O pai dele, Silvio Costa, é suplente de senador, empresário da área da educação e foi vice-líder do governo Dilma Rousseff na Câmara. O novo ministro foi nomeado para o Palácio do Planalto conseguir aumentar sua base aliada na Câmara, acomodando o PP e o Republicanos no primeiro escalão.