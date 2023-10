Ministro de Lula quer reunião com aeroportuários para tentar evitar greve de fim de ano

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, quer marcar reuniões, a partir desta semana, com sindicatos de aeroportuários. A ideia é tentar evitar os transtornos das tradicionais greves de fim de ano que comprometem voos nacionais e internacionais.

“Hoje, os principais aeroportos no Brasil são privatizados. E tem a Infraero. Então vamos dialogar e ver o que pode ser construído”, afirmou à Coluna. Ele ressaltou que há demandas históricas por melhorias nas condições de trabalho, plano de cargos e salários.

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Foto: PABLO VALADARES/CÂMARA DOS DEPUTADOS

“É importante registrar que as companhias aéreas, no Brasil e no mundo, são do setor que mais sofreu com a pandemia”, observou. O ministro também negocia com o Planalto indicações para diretorias da Infraero e de portos.

“Eu acho que 2023 e 2024 serão anos da consolidação das companhias aéreas no Brasil. Paralelamente, estamos trabalhando para trazer novos voos e companhias aéreas low cost, para ampliar a malha viária brasileira”, afirmou Silvinho à Coluna.

A Secretaria Nacional de Hidrovias, que Costa Filho quer criar, terá entre suas atribuições a BR do Mar. O projeto foca na cabotagem e foi tocado pelo governador, Tarcísio de Freitas (SP), quando era ministro da Infraestrutura de Bolsonaro. Silvio e Tarcísio são do mesmo partido