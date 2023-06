Ministro de Lula troca farpas com Zema em Minas e antecipa disputa de 2026

O ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia) abriu um embate direto com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo). Os dois trocaram farpas esta semana, já dando o clima para a corrida eleitoral de 2026. De olho nos próximos pleitos, Silveira até colocou na agenda oficial um evento fora do escopo da sua pasta, no início da semana, para a entrega viaturas policiais em Belo Horizonte. Também pediu ao ministro dos Transportes, Renan Filho, a liberação de recursos para melhorias de estradas federais do Estado.

O senador Alexandre Silveira (PSD-MG) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Foto: Roque de Sá/Agência Senado - 21/12/2022

Silveira é aliado de primeira hora do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Caso não seja indicado para o Supremo Tribunal Federal (STF), Pacheco sonha em disputar o governo de Minas.

Durante o evento para a entrega de viaturas na Academia de Polícia Militar de Minas Gerais, em Belo Horizonte, na segunda-feira (12), Silveira mandou recados a Zema. Disse que queria reforçar “um pedido ao governador (para) que evite a polarização com o governo federal”.

A fala teve troco. Como resposta, Zema afirmou que o Estado está sem recursos e pediu ajuda para melhoria das estradas de Minas.

Em Brasília, Silveira correu pessoalmente ao gabinete do ministro dos Transportes, Renan Filho, na terça, para pedir a liberação das verbas. E saiu com a promessa de que será atendido.

“Em 2023, vamos investir 6,4 vezes mais recursos nas estradas de Minas Gerais, do que o governo anterior aplicou em 2022″, escreveu Silveira, ao compartilhar foto com Renan Filho nas redes sociais.

Continua após a publicidade

Os recursos para as viaturas policiais entregues no início da semana tiveram origem em emendas parlamentares de Silveira, empenhadas enquanto ele ainda era senador, no ano passado, e de Pacheco.