Apesar de o PT apoiá-lo para o TCU, Jhonatan de Jesus (Republicanos-RR) não poderá contar com o voto do ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Licenciado para votar em Arthur Lira (PP-AL), Marinho diz que terá agenda cheia no ministério hoje e deixará a atribuição para o suplente.

MARINHO BRASILIA DF 24/01/2023 (((EMBARGADO E EXCLUSIVO))) LUIZ MARINHO/MINISTRO DO TRABALHO NACIONAL OE - O Ministro do Trabalho, Luiz Marinho, durante entrevista ao Estadão, realizada na tarde desta terça-feira (24), na sede do ministério em Brasília-DF. FOTO: WILTON JUNIOR / ESTADÃO Foto: Wilton Junior/Estadão