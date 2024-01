Ministro do Turismo prepara ‘vacina’ ao impacto da crise da segurança pública no setor

Depois de se alinhar ao vice-presidente Geraldo Alckmin na prorrogação da isenção de visto brasileiro a americanos, canadenses e australianos, o ministro do Turismo, Celso Sabino, tem uma fórmula para tentar blindar o setor da crise de segurança pública. O pano de fundo é o diagnóstico de que o setor de turismo precisa dos turistas estrangeiros — e da boa imagem do País no exterior — para se manter aquecido.

Nas viagens internacionais que fará neste ano, Celso Sabino vai destacar que o Brasil está entre os 15 países mais seguros do mundo para viajar em 2024, de acordo com pesquisa da seguradora americana Berkshire Hathaway Travel Protection, ligada ao megainvestidor Warren Buffett.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, deputado federal licenciado pelo União Brasil-PA, que foi nomeado na reforma ministerial de setembro. Foto: FOTO: ROBERTO CASTRO-MTUR

PUBLICIDADE A pasta comemorou a boa colocação do Brasil, único país da América Latina na relação. Entre as Américas, só perde para o Canadá. Ao divulgar o ranking, a seguradora, porém, destacpu que as nações elencadas são “praticamente livre de atividades terroristas” e “lugares protegidos contra surtos de doenças”. Não houve menção direta a questões de segurança pública. Em meio à atual crise na área — que levou o futuro ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, a escolher um “linha-dura” para comandá-la —, vender o Brasil como um local seguro será a tarefa mais difícil de Celso Sabino, reconhecem até mesmo seus aliados. Na semana passada, o americano Brent Sikkema, sócio de uma galeria de arte em Nova York, foi encontrado morto dentro de sua casa. A principal linha de investigação da polícia é latrocínio, o roubo seguido de morte. A pesquisa da Berkshire Hathaway Travel Protection também será tema de propagandas voltadas ao turista brasileiro. Celso Sabino convidou colegas de Esplanada para gravar um vídeo sobre o assunto. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, por exemplo, já topou.

Ministro do Turismo cria ‘mantra’ para atrair turistas

Para além do levantamento da seguradora americana, Celso Sabino pretende repetir à exaustão outras duas notícias consideradas positivas para o Brasil:

- um levantamento da Forbes Advisor que colocou o País como principal destino do mundo para o ecoturismo;

- e o fato de que Belém (PA) será a sede da COP-30, em 2025.

Juntas, as três notícias foram uma espécie de “mantra” do ministro para fazer propaganda do Brasil no exterior.

A primeira viagem internacional de Celso Sabino, inclusive, será nesta semana. Ele estará em Madri nesta quarta-feira (24) para receber o prêmio, em nome do Brasil, de “Melhor País-Destino” conferido pela Federação Espanhola de Jornalistas de Turismo (FIJET). Também integra a comitiva o presidente da Embratur, Marcelo Freixo. A entrega do prêmio será durante a Feira Internacional de Turismo (Fitur).