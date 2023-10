Ministro promete à indústria da pesca que tentará convencer Lula a não importar tilápia do Vietnã

O ministro da Pesca, André de Paula (PSD), prometeu atender aos interesses da piscicultura brasileira na disputa com os vietnamitas que desejam vender tilápia para o Brasil. Para isso, terá de convencer o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a interromper as negociações com as autoridades do Vietnã.

Representantes da Associação Brasileira das Indústrias de Pescados (Abipesca) e da Associação Brasileira da Piscicultura (PeixeBR) procuraram o ministro. Segundo a pasta, o Brasil é o 4º maior produtor de tilápia.

No dia 25 de setembro, Lula recebeu no Itamaraty o primeiro-ministro do Vietnã, Pham Mihn Chinh, para a assinatura de diversos acordos bilaterais. Os dois países não fecharam questão sobre a importação do peixe de água doce, mas a aproximação despertou a reação do setor brasileiro.

O ministro da Pesca, André de Paula, diz que vai defender os interesses do mercado brasileiro Foto: Agencia

Fontes do Itamaraty informaram à Coluna que o governo deu início às negociações, mas as equipes técnicas do Ministério da Agricultura ainda precisam definir os padrões dos produtos e as regras sanitárias.

A PeixeBR emitiu nota em que aponta os “riscos econômicos” e “sanitários” da importação. “Não aceitamos que o governo brasileiro abra o mercado para a entrada de tilápia, sendo que temos toda a capacidade de abastecimento e fornecimento de um alimento seguro e de alta qualidade”, escreveu a entidade.

André de Paula alinhou o discurso ao da indústria da pesca. “O ministro é o advogado que o presidente nomeia para defender os interesses do setor. É óbvio que a minha posição é favorável ao mercado brasileiro da pesca”, afirmou.

Agora, o ministro precisa levar as demandas para o “andar de cima” e convencer Lula e o Itamaraty de que os argumentos dos produtores e pescadores são os melhores.