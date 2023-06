Ministros alertam Rui Costa sobre risco de sua demissão

Ministros palacianos alertaram Rui Costa (Casa Civil) que ele está com a cabeça a prêmio. Ou melhora a relação e recebe mais deputados e senadores ou a pressão no Congresso por sua queda pode se tornar insustentável.

Ministro Chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT-BA), no Palácio do Planalto. Foto: Wilton Junior/Estadão - 02/01/2023

Nos últimos meses, integrantes do PT já haviam sugerido que o ministro-chefe da Casa Civil atuasse mais na articulação política, mas ele descartou totalmente a ideia.

Rui virou o maior alvo no Congresso, com críticas diretas do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que manifestou a insatisfação ao presidente Lula, ontem.

Lira, segundo relatos, chegou a sugerir que o presidente trocasse Rui por outro nome mais afinado com os congressistas. Por ora, Lula tem resistido a fazer mudanças no Planalto, embora admita trocas pontuais em outras pastas da Esplanada.

Recentemente, Rui recebeu vários recados do Parlamento. Primeiro, na votação do marco do saneamento. Depois, na MP dos Ministérios, com a retomada da Funasa e a falta de previsão da transferência da Abin para a Casa Civil.

Rui chegou a dizer que a extinção da Funasa era “irreversível”.