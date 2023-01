Ministros ficam sem almoçar em reunião no Planalto por falta de licitação

A primeira reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com os ministros no Palácio do Planalto, nesta sexta-feira, durou mais de quatro horas e se estendeu até durante o horário do almoço, das 10h até por volta de 14h30, mas não foi permitido servir refeição, como costuma ocorrer.

O motivo, segundo funcionários, é que ainda não há licitação para contratar serviços de alimentação no Palácio do Planalto. A nova gestão já iniciou os trâmites para solucionar o problema. A alternativa, por ora, foi servir pão de queijo.

Primeira reunião ministerial de Lula no Planalto. Foto: Ricardo Stuckert

Na reunião, a expectativa era de que cada um dos 37 ministros falasse por até cinco minutos, mas eles estouraram o tempo. Ao final, alguns deles foram direto para o aeroporto para retornar aos seus respectivos Estados durante o final de semana.