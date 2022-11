Publicidade

Mesmo os aliados de Valdemar Costa Neto mais ao Centrão no PL dizem crer que Alexandre de Moraes não poderá arquivar a demanda do partido sobre as urnas eletrônicas sem explicações. Pelo menos uma verificação deveria ser feita, argumentam. Eles não acreditam, porém, que breque a posse de Lula.

BRASILIA DF NACIONAL 23-11-2022 VALDEMAR DA COSTA NETO O Presidente do Partido Liberal (PL) Valdemar Costa Neto, durante entrevista coletiva realizada na tarde desta quarta-feira (23) no Centro de Convenções Brasil 21 em Brasília-DF. FOTO WILTON JUNIOR/ESTADAO

