Moraes diz que vai anexar relatório da CPMI aos inquéritos do 8 de janeiro

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), recebeu nesta terca-feira, 24, o relatório da CPMI do 8 de janeiro. Ele disse aos integrantes da comissão que vai anexar o relatório aos inquéritos em curso no STF relacionados aos ataques às sedes dos Três Poderes.

A relatora da CPMI, senadora Eliziane Gama (PSD-MA), entregou o documento ao ministro pessoalmente. Ele foi ao STF acompanhada de uma comitiva da CPMI.

CPMI STF Foto: ASCOM Eliziane Gama

“A nossa vinda para entregar esse relatório ao ministro Alexandre Moraes é uma forma de mostrar a parceria de sempre, para demonstrar que as instituições estão em pleno funcionamento e de tentar contribuir de alguma forma com sugestões e dados para o belo trabalho que o ministro vem fazendo em relação às investigações do 8 de janeiro”, afirmou a senadora.

A comitiva da CPMI vai continuar o tour de entrega do relatório a autoridades. Vai protocolar o documento na Procuradoria-Geral da República e no Ministério Público Militar.

O relatório da CPMI foi aprovado na semana passada por 20 votos a 11 contra e uma abstenção e sugere o indiciamento de 61 pessoas, entre elas o ex-presidente Jair Bolsonaro e oito generais.