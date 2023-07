Moro consegue aprovar audiência com líder da oposição da Venezuela para constranger Lula

Apensas cinco dias após o presidente Lula dizer que “o conceito de democracia é relativa” e negar a ditadura na Venezuela, o senador Sergio Moro (União-PR) conseguiu aprovar, por unanimidade, na Comissão de Segurança Pública do Senado, um requerimento para causar constrangimento à esquerda petista. O colegiado aprovou convite para ouvir a venezuelana María Corina Machado .

María Corina era uma das pré-candidatas favoritas para as eleições presidenciais de 2024 na Venezuela. A ditadura do país tornou-a inelegível, na noite da sexta-feira, 30, por 15 anos.

Senador Sergio Moro na Comissão de Segurança Pública do Senado - 04.07.23 Foto: ASCOM - Sergio Moro

A audiência deverá ser realizada por videoconferência e está prevista para agosto, após retorno do recesso parlamentar.

Na justificativa do pedido à comissão, o senador destacou que, de acordo com relatório da Organização das Nações Unidas (ONU), agências de inteligência têm atuado para reprimir forças políticas e sociais dissidentes através de práticas de crimes contra a humanidade. “Atos que causariam reflexos na segurança pública do país vizinho e consequentemente do Brasil”.