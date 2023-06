Moro deve quebrar expectativas e evitar bate-boca com Zanin em sabatina

Interlocutores do senador Sergio Moro (União-PR) têm dito que quem espera debates estridentes entre ele e o advogado de Lula, Cristiano Zanin, na Comissão de Constituição (CCJ) e Justiça do Senado vai se decepcionar. O parlamentar tem sinalizado que deve se ater a temas técnicos, como prisão em segunda instância e o foro privilegiado, sem reacender episódios da Operação Lava Jato em que se confrontaram.

Sergio Moro Cristiano Zanin Foto: Wilton Junior/Estadão e Nacho Doce/Reuters

O papel de elevar o tom de ataques contra Zanin, indicado pelo presidente para o STF, deve ficar a cargo de representantes mais radicais da ala bolsonarista, como os senadores Magno Malta (PL-ES) e Eduardo Girão (NOVO-CE), preveem integrantes do União. Eles destacam, no entanto, que mesmo entre os apoiadores de Jair Bolsonaro, há sentimento de conformismo com a nomeação do advogado.

Conforme mostrou a Coluna, a ex-ministra de Direitos Humanos de Bolsonaro, Damares Alves (Republicanos-DF) disse que avalia votar a favor da indicação.