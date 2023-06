Moro pergunta se está em ‘corredor polonês’ antes da sabatina de Zanin

Um pouco antes de começar a sabatina do advogado Cristiano Zanin na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), o senador Sergio Moro (União-PT) passou por uma situação engraçada que distensionou o clima entre ele e o indicado de Lula para o Supremo Tribunal Federal.

Zanin aguardava o início da reunião numa sala reservada da CCJ. No começo estava cercado de poucas pessoas. De repente o local, pequeno, ficou cheio, dos dois lados. Foi quando Sergio Moro precisou passar por lá e se supreendeu: “É um corredor polonês?”, brincou o parlamentar. Na sequência, ele cumprimentou Zanin e os demais presentes. E foi assim o contato de Moro e Zanin antes da sabatina.

Senador Sergio Moro e advogado Cristiano Zanin Foto: Wilton Junior/Estadão e Nacho Doce/Reuters

Como mostrou a Coluna, enquanto fez um périplo pelo Senado, na semana passada, Zanin pulou o gabinete do senador. Depois, o indicado de Lula participou de um jantar com os senadores do União Brasil, mas Moro também não participou.