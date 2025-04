Motta e relator acertam levar urgência do Projeto da Reciprocidade ao plenário hoje

Imposição de direito de natureza comercial incidente sobre importações de bens ou de serviços do País ou bloco econômico avaliado;

Suspensão de concessões ou de outras obrigações do País relativas a direitos de propriedade intelectual;

Outras medidas de suspensão de concessões ou de outras obrigações do País em quaisquer acordos comerciais de que o Brasil faça parte.

“Nós devemos ter um pacotaço tarifário dos Estados Unidos, que vêm fazendo isso não só com o Brasil, mas com outros países. Aí, então, o governo brasileiro tem ferramentas para contrapor quando essas medidas forem desarrazoadas contra o nosso mercado”, disse relatora do projeto no Senado, Tereza Cristina, quando a matéria foi aprovada.