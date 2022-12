Hamilton Mourão (PL-RS) já tem data para se despedir do Palácio do Jaburu, residência oficial dos vice-presidentes. Ele deve deixar a residência no dia 26 de dezembro.

O vice-presidente da República, General Hamilton Mourão (Republicanos). FOTO WILTON JUNIOR /ESTADAO

