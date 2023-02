MP junto ao TCU quer apurar possíveis falhas da CVM e de Paulo Guedes no caso Americanas

O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (TCU) vai apurar se houve falha ou omissão por parte da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) diante do rombo de R$ 40 bilhões no balanço das Americanas. O objetivo, de acordo com o subprocurador-geral Lucas Furtado, também é verificar se houve participação do ex-ministro da Economia, Paulo Guedes. A CVM é vinculada à pasta da Economia. “Se houve, a fiscalização vai indicar”, disse.

“A função do TCU é verificar se houve alguma falha, alguma omissão por parte da CVM. Seria uma fiscalização de segundo plano e, eventualmente, correção de eventuais irregularidades. Se houve alguma falha que provocou o erro contável vai ser apontada”, afirmou. “Parece uma bomba de efeito retardado, armada, e a investigação deve investigar”, acrescentou.