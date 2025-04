MP pede que TCU apure obra da Infraero em cidade de deputado que emprega mulher de presidente

O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (TCU) pediu que o tribunal apure a autorização do presidente da Infraero, Rogério Barzellay, para obras de R$ 30 milhões no Aeroporto Regional de Paranavaí (PR). A cidade, com 95 mil habitantes, é terra natal e base eleitoral do deputado federal Tião Medeiros (PP-PR), que emprega em seu gabinete a mulher do presidente da estatal, como mostrou a Coluna do Estadão.

Procurada, a Infraero disse que cumpre uma política de fomento a aeroportos regionais e que seguiu regras da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e que "Paranavaí é uma cidade pujante". O deputado Tião Medeiros negou conflito de interesses por empregar a mulher do presidente da estatal. Segundo o subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado, há indícios de patrimonialismo no caso. "O patrimonialismo na administração pública é um modelo de gestão onde não há separação entre o patrimônio público e privado, permitindo que governantes tratem recursos do Estado como propriedade pessoal, o que leva a nepotismo e corrupção", afirmou, acrescentando que o TCU deve apurar se houve respaldo técnico para a autorização da obra. Furtado apontou ainda que o presidente da Infraero pode ter cometido "flagrante desvio de finalidade pública" ao gastar verba pública indevidamente e sem justificativas.

Deputado Tião Medeiros e presidente da Infraero, Rogério Barzellay Foto: Reprodução

Kênia Gondim, casada com Rogério Bazellay, presidente da Infraero, tem um cargo de confiança com salário de R$ 16 mil no gabinete do parlamentar desde junho de 2023, quatro meses após Medeiros estrear na Câmara.

Foi a parceria de Barzellay e Medeiros que levou à decisão da Infraero sobre o investimento em Paranavaí. Os dois trataram diretamente das negociações para que a estatal assumisse o terminal, no ano passado. O próprio Tião Medeiros afirmou, em seu site, que articulou a medida. Na ocasião, Medeiros publicou uma foto ao lado de Barzellay na qual os dois seguram um projeto do aeroporto.

Com 713 metros quadrados, a nova estrutura do aeroporto terá capacidade de atender até 200 mil passageiros ao ano. As obras têm previsão de conclusão até o fim deste ano. O Aeroporto Regional Edu Chaves fica a 3,5 quilômetros do centro da cidade do noroeste paranaense. Procurada, a Infraero citou oito “deficiências” do Aeroporto Regional de Paranavaí, como falta de posto de abastecimento de aviões e falta de terminal de passageiros adequado.

Infraero pediu Pix de funcionários para pagar festa de mulher do presidente da estatal

Como mostrou a Coluna do Estadão no mês passado, um e-mail da presidência da Infraero pediu que funcionários pagassem até R$ 50 pela festa de aniversário de Kênia. Barzellay afirmou que foi um “erro” o envio do e-mail, culpou as secretárias, mas tentou minimizar o caso: “Foi um evento de R$ 530 com dois bolinhos, meia dúzia de doces e dois refrigerantes”. Mesmo assim, acionou a Comissão de Ética da empresa.