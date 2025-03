MPT vê indícios de assédio generalizado na pasta dos Direitos Humanos mesmo após saída de Silvio

Um inquérito do MPT apura supostos casos de assédio moral na pasta. O caso de Almeida é investigado pela Polícia Federal, em um processo que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF). Procurada pela Coluna do Estadão, a defesa de Silvio Almeida não comentou. O Ministério dos Direitos Humanos afirmou que, desde a posse da ministra Macaé Evaristo, apura todas as denúncias.

No começo das apurações, integrantes do MPT suspeitavam que o assédio moral no Ministério dos Direitos Humanos era pontual, concentrado no alto escalão da pasta, e envolveria servidores que lidavam com o então ministro Silvio Almeida. Mas depoimentos de vítimas e testemunhas anexados ao inquérito apontaram que as irregularidades continuaram, o que fez a investigação ser ampliada para outros departamentos.

A suspeita foi reforçada pelo alto número de afastamentos por saúde mental e pela troca de funcionários no ministério, o que chamou a atenção dos investigadores do Ministério Público do Trabalho. A investigação segue em curso.