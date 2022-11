Na reta final de governo, Garcia inunda prefeituras de aliados com verba para Saúde

Publicidade

No apagar das luzes de sua gestão, o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), despejou R$ 815 milhões do Fundo Estadual de Saúde em 115 municípios, a pretexto de custear a atenção básica. A distribuição dos recursos favoreceu aliados do tucano, como o prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando (PSDB), que recebeu R$ 120 milhões, o equivalente a quase 15% de todo o montante. Também administrada pelo PSDB, Barueri foi a segunda cidade mais irrigada pelas verbas e levou R$ 60 milhões.

O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB). Foto: ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA Foto: Aloisio Maurício/FotoArena

A medida, publicada no Diário Oficial no último dia 12, irritou aliados do sucessor de Garcia, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que veem na iniciativa o risco de inviabilizar promessas do futuro mandatário, devido ao esvaziamento do caixa. Estes repasses são feitos por meio de transferências diretas aos Fundos Municipais de Saúde. Ou seja, não fazem parte de programas do Palácio dos Bandeirantes e são geridos exclusivamente pelas prefeituras a partir do momento em que chegam.

O maior município do interior, Campinas, governado por Dário Saadi, do mesmo partido de Tarcísio, não foi contemplado. São José dos Campos, gerida por Anderson Farias (PSD), sucessor do futuro vice-governador, Felicio Ramuth (PSD), recebeu apenas R$ 300 mil. A interlocutores, ambos os prefeitos se disseram desfavorecidos em razão de sua ligação com o grupo que venceu Garcia nas urnas.

Bragança Paulista, de apenas 172 mil habitantes, ganhou R$ 20 milhões. Já a pequena Amparo, de 73 mil moradores, levou R$ 16,6 milhões. As cidades são governadas por União Brasil e MDB, respectivamente. As siglas integraram o arco de alianças de Garcia, ao contrário de PSD e Republicanos, que compuseram a chapa de Tarcísio.