Na semana teste para Haddad, foi Lula quem tomou a dianteira

Cotado para ser ministro da Fazenda, Fernando Haddad participou de reuniões de Lula com os partidos na última semana — MDB e União Brasil — e também com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Apesar da expectativa de que Haddad fosse “testado” como negociador político nesta primeira semana, foi Lula quem tomou à frente nas articulações da PEC da Transição. Segundo relatos, Haddad pouco falou nos encontros e disse não seguir de perto o conteúdo da PEC. Com o MDB, quem firmou compromisso pela reforma tributária foi Lula, Haddad seguiu o eleito e concordou com a relevância do tema. Já com o PSD, o ministeriável participou rapidamente, cumprimentou os políticos, mas não ficou para a conversa.

Former Sao Paulo's Mayor Fernando Haddad talks with media after attending a meeting at the transition government building in Brasilia, Brazil November 28, 2022. REUTERS/Adriano Machado Foto: Adriano Machado/REUTERS

VERDE. Pessoas próximas a Lula dizem que ele tomou para si a articulação para dar mais tempo até anunciar o ministro da Fazenda, com o objetivo de ter antes uma definição sobre quem assumirá o Planejamento.

CHEFE. Haddad só pretende voltar a Brasília quando houver definição sobre o anúncio do ministério. Em entrevista nesta sexta (2), Lula disse que vai interferir em temas econômicos no seu 3º mandato. “O ministério tem autonomia, mas quem ganhou as eleições fui eu. Obviamente quero ter inserção nas decisões políticas e econômicas desse País”.

CLICK. Janja, mulher do presidente eleito

A mulher do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva 9PT), Rosângela da Silva, a Janja, com a senadora Simone Tebet (MDB-MS) no CCBB de Brasília.

Abraçou a senadora Simone Tebet (MDB-RS) nos corredores do CCBB de Brasília, onde os grupos de transição trabalham. Janja e Tebet atuaram juntas no 2º turno da eleição