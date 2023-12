Na terra da Lava Jato, PT e PSB levam Lula e Alckmin a palanques distintos em 2024

Não é somente em São Paulo que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) estarão em palanques distintos nas eleições municipais de 2024. Em Curitiba - terra da Lava Jato - , o caso também é emblemático, se eles decidirem entrar diretamente nas campanhas, pois tanto o PT como o PSB garantem candidatura própria para disputar a prefeitura da capital paranaense. Segundo interlocutores das legendas, um acordo para união de chapas é improvável.

O vice-prersidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), ao lado do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Foto: WILTON JUNIOR/ ESTADÃO

Nos corredores do Congresso, o deputado Luciano Ducci (PSB) anuncia aos quatro ventos que já está estruturando sua pré-campanha. Ele foi prefeito de Curitiba (2010-2012) e despertou a ira de petistas quando começou a ensaiar sua candidatura. Na ocasião, o PT afirmou que Ducci não poderia ter apoio da esquerda porque “escondeu” Lula na sua campanha e porque também votou pelo impeachment de Dilma Rousseff em 2016.

Por outro lado, o PT tem à disposição uma cartela de nomes para lançar. A mais cotada é a deputada federal Carol Dartora. Ela foi a segunda candidata petista mais votada nas eleições de 2022, com 130 mil votos, perdendo apenas para a presidente do partido, Gleisi Hoffmann. Outros nomes, porém, como o líder da legenda na Câmara, Zeca Dirceu, e o deputado estadual Arilson Chiorato, ainda são cotados. No entanto, Zeca também mantém interesse em disputar a cadeira de Sergio Moro no Senado, se o mandato do ex-juiz for cassado.