‘Não Aceito Corrupção’ diz que apoio à PEC da Anistia contraria bandeiras do próprio governo Lula

O apoio de partidos da base à PEC da Anistia contraria bandeiras importantes, defendidas pelo próprio governo Lula, como a garantia de participação política aos negros e às mulheres. A avaliação é do Instituto Não Aceito Corrupção. Com apoio de quase todos os partidos, do PT ao PL, a Câmara dos Deputados instalou nessa quarta-feira a comissão especial para analisar o projeto que isenta legendas e políticos que cometeram crimes eleitorais de 2015 a 2022.

Reunião da Comissão Especial para a PEC da Anistia Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

Em nota, o Instituto chama atenção para a composição da comissão especial. A presidência é do PSD, com o deputado Diego Coronel (BA), enquanto a vice é do PL, com Antônio Carlos Rodrigues (SP). Parlamentares do Republicanos, do PSB e do Podemos fecham a composição da mesa diretora do colegiado. Deputados do PT, apesar de não contemplados na eleição para a presidência, também deram votos ao projeto quando ele foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

“A PEC contém dispositivos que desrespeitam preceitos garantidores de direitos dos negros e das mulheres, retroalimentando preconceitos e corrupção, além de violar regras inerentes à transparência e ao financiamento da política”, diz o Instituto, citando o posicionamento contrário do ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida.

De acordo com o regimento da Câmara, a comissão especial deve ter entre dez e 40 sessões antes de votar a PEC. Na abertura do colegiado, o deputado Domingos Neto (PSD-CE) afirmou que a comissão realizaria o número mínimo de reuniões antes de colocar a matéria em votação. Se aprovado, o texto vai ao plenário.

“Também deve ser relembrado que esta é a quarta anistia e a maior de todas elas em amplitude, abrangência e evidencia uma naturalização do desrespeito aos ditames da democracia. Ou seja, de nada vale a deliberação bicameral do Congresso porque tudo pode ser resolvido por uma virada de mesa com anistia à moda da casa, negando-se solenemente a isonomia constitucional”, ressalta o Instituto.