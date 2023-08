Não há clima para votar arcabouço após fala de Haddad, alertam líderes governistas

Lideranças da base do governo na Câmara se reuniram na manhã desta terça-feira, 15, e não enxergam clima para votar o arcabouço fiscal nesta semana após as críticas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao poder dos deputados. O encontro antecipa a reunião com os demais líderes na residência oficial do presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), que deve ocorrer durante a tarde.

O presidente da Câmara dos deputados, Arthur Lira (PP-AL), ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad Foto: WILTON JUNIOR / ESTADÃO

De acordo com lideranças ouvidas pela Coluna, o entendimento é que Haddad complicou as tratativas e poderia frear as análises políticas. Outros assumem que a fala atrapalhou, mas defendem que o ministro siga dando suas opiniões. “Não sei porque ele fez isso, estava numa lua de mel com o Congresso”, comentou um líder, sob reserva.

Agora, os governistas tratarão de colocar panos quentes sobre o tema para que o arcabouço seja votado na próxima semana. Enquanto isso, a base tentará fazer um esforço para votar três MPs até a próxima sexta-feira, 18. São elas: