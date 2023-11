Narrativa de bolsonaristas sobre resgate de brasileiros em Gaza é ‘delírio político’

No afã de capitalizar politicamente em torno do resgate de brasileiros da Faixa de Gaza, bolsonaristas levantaram uma tese que é prejudicial à imagem de Israel. Depois de o ex-presidente dizer que pediu apoio a assessor do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para ajudar na repatriação, aliados foram às redes afirmar que foi a intervenção de Jair Bolsonaro que garantiu o retorno aos brasileiros.

O ex-presidente Jair Bolsonaro Foto: Luiz Santana

“Isso é um delírio político”, diz Michel Gherman, professor do núcleo interdisciplinar de estudos judaicos da UFRJ e pesquisador da Universidade de Jerusalém. Para o acadêmico, a mensagem é perigosa para os brasileiros e pode até estimular o antissemitismo. “Passa a ideia de Israel age com os mais baixos interesses políticos”, concluiu.

Na última quinta-feira, 9, Bolsonaro relatou à CNN ter pedido a Yossi Shelley, que foi embaixador de Israel no Brasil e hoje é assessor de Netanyahu, apoio na repatriação dos brasileiros. A expectativa do era que o grupo fosse liberado nesta sexta-feira, 10, mas agora o Ministério de Relações Exteriores trabalha para que eles retornem na próxima abertura da fronteira.