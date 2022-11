Nilson Leitão muda estatuto para seguir no comando de instituto ligado à bancada ruralista

Publicidade

O ex-deputado Nilson Leitão (PSDB-MT) conseguiu viabilizar uma mudança no estatuto do Instituto Pensar Agropecuária (IPA), que dá suporte à Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), nesta terça-feira, para continuar no comando do grupo. Até então, não era permitida a reeleição. Leitão teve suporte de alas bolsonaristas da entidade, entre elas a Aprosoja do Mato Grosso.

A permanência de Leitão no cargo é vista como uma derrota para membros do setor que integram a equipe de transição, entre eles Neri Geller (PP-MT) e Carlos Fávaro (PSD-MT).

Conforme mostrou a Coluna, a continuidade de Leitão através de uma mudança no estatuto gerou uma discussão em um grupo de Whatsapp do IPA.