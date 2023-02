Nome de Jhonatan de Jesus para o TCU será analisado pelo Senado na quarta (8)

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), convocou para esta quarta-feira (8) sessão para apreciar a indicação do deputado Jhonatan de Jesus (Republicanos-RR) para o Tribunal de Contas da União.

O nome dele foi aprovado com 239 votos favoráveis na Câmara dos Deputados, na última quinta-feira (2). Jhonatan teve o apoio de Arthur Lira (PP-AL) para o TCU, que negociou a indicação em troca da adesão do Republicanos à sua reeleição como presidente da Câmara. Ele também recebeu o apoio da bancada do PT, que deseja atrair o partido para a base de sustentação do governo Lula.

Como a vaga que Jhonatan assumirá no TCU é prerrogativa da Câmara, a aprovação do nome dele no Senado não deve enfrentar obstáculos.